شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سلة الأهلى ينهين مرانهن الرئيسى استعدادا لـ فيجانا التنزانى بتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

اختتم الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، مرانه الرئيسي على صالة أمان، استعدادًا لخوض مباراته الأولى غدًا أمام فيجانا التنزاني، في التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا للأندية التي تقام في الفترة من 27 أكتوبر الجاري إلى 3 نوفمبر المقبل بمدينة زنجبار في تنزانيا.

وخاض الفريق تدريبات متنوعة قبل الانتقال إلى تنفيذ الفقرات الفنية والخططية، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق خيري المدير الفني.

وجاءت قائمة سيدات سلة الأهلي كالتالي: دينا عمر- نادين السلعاوي- رنيم محمد- ريم موسى- رضوى محمد- فريدة وائل- ميرال أشرف- يارا أسامة- جايدة خالد- تمارا نادر- نديوما كان- باولينا هيرسلير.