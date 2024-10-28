شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفق مع سيراميكا على شراء عقد قندوسى بعد انتهاء إعارته والان مع تفاصيل الخبر

اتفق مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في سيراميكا على شراء عقد الجزائري أحمد قندوسي عقب نهاية مدة الإعارة بعد نهاية إعارته بنهاية الموسم الجاري.

كان النادي الأهلي قد قرر عرض أحمد قندوسي للبيع على خلفية التصريحات التي أدلى بها حول رغبة الأهلي في فرض وكلاء لاعبين محددين في صفقة مواطنه زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة السابق، وهو ما أثار حالة من اللغط وتم فتح تحقيقات موسعة بشأن تلك التصريحات، قبل أن يستقر القرار داخل النادي على عرض اللاعب للبيع.

على جانب آخر، يحافظ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلي، على استمرار ثنائية الفلسطينى وسام أبو علي وطاهر محمد طاهر فى قيادة خط هجوم المارد الأحمر بمباراة العين الإماراتى.

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

ويرغب كولر فى مواصلة الدفع بطاهر وأبو على بعدما أثبت الثنائى حضوراً قوياً فى مباراة السوبر المصري الذى توج الأهلى بطلا له على حساب الزمالك.

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.