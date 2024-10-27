شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق الأقرب لقيادة الجبهة اليمنى للأهلى أمام العين الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أكتوبر 2024 10:15 م

اقترب أكرم توفيق لاعب الأهلي من الاستمرار في قيادة الجبهة اليمنى لفريقه أمام العين الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل في بطولة كأس الإنتركونتيننتال للأندية، بعدما شارك في نفس المركز في مباراة السوبر المصري الأخيرة أمام الزمالك.

جاء التفكير في استمرار أكرم توفيق بقيادة الجبهة اليمنى؛ بسبب إتقانه أداء الدور الدفاعي، بخلاف أنه سيلعب على سفيان رحيمي لاعب العين وأهم أسلحة بطل الإمارات في تلك المواجهة الصعبة.

وقدم أكرم توفيق مستوى جيدا خلال مشاركته في مباراة السوبر المصري، وهو ما يرجح كفته في الاستمرار بقيادة الجبهة اليمنى أمام العين الإماراتي، على أن يكون مكلفا بمراقبة النجم المغربي سفيان رحيمي، باعتباره أهم أوراق بطل الإمارات وأخطر اللاعبين في صفوفه.

على جانب آخر، يحافظ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلي، على استمرار ثنائية الفلسطينى وسام أبو علي وطاهر محمد طاهر فى قيادة خط هجوم المارد الأحمر بـ مباراة العين الإماراتى.

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

ويرغب كولر فى مواصلة الدفع بطاهر وأبو على بعدما أثبت الثنائى حضوراً قوياً فى مباراة السوبر المصري الذى توج الأهلى بطلا له على حساب الزمالك.

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.