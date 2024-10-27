شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر: أسرة المصاب فى حادث نجلى تنازلوا.. ونطالب بمطبات صناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن أسرة المصاب في حادث سير "علي" نجله، بميدان سفنكس، قاموا بالتنازل عن المحضر الذي حُرر حول الواقع مساء اليوم الأحد.

وقال هشام نصر، في تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن أسرة المصاب في الحادث قرروا التنازل عن محضر الواقعة بعد تفهمهم بأن سبب الحادث لم يكن بخطأ من علي هشام نصر، وأن الواقعة جاءت بسبب اتساع شارع ميدان سفنكس، لافتا إلى أن الحادث وقع في الثالثة عصر اليوم.

وأضاف هشام نصر إنه لم يتخل عن المصاب في الحادث، وستتم متابعة حالته وتقديم كل الاحتياجات الطبية اللازمة حتى يسترد عافيته.

وأكد نائب رئيس نادي الزمالك، أن هذا المكان تقع فيه حوادث دهس بشكل يومي؛ بسبب عرض الشارع الشاسع، مشيرا إلى أنه تم طلب مطبات صناعية مريحة للسيارات في الشارع، حتى تكون أكثر أماناً للمشاة الراغبين في عبور الطريق.