شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصرى للكانوى والكياك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق اليوم الأحد، باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للكانوي والكياك، لفترة جديدة بالاتحاد خلال الدورة الانتخابية من 2024 حتى 2028، حيث تقدم بأوراق الترشح على منصب رئاسة الاتحاد كل من اللواء أحمد كامل عضو مجلس الإدارة الحالي، والدكتور عمرو تمراز عضو مجلس الإدارة الحالي.

فيما تقدم على منصب نائب الرئيس كل من: العميد خالد محمد سمير، واللواء وسيم عبد العزيز شاهين، بينما تقدم على منصب أمين الصندوق كل من: “عادل محمد عبد المنعم وهيثم محمد الطاهر“ بأوراق ترشحهما.

وعلى منصب العضوية تقدم 8 أشخاص بأوراق ترشحهم وهم: مصطفى حسن صالح، سامح عبد العزيز جاد، أحمد إسماعيل السيد، ممدوح مجدي العفيفي، عبير عزت السروري، عزة عبد المنصف، سارة جمال، وأحمد وجدي عبد الجواد.

ومن المقرر أن تقام الجمعية العمومية لاتحاد الكانوي والكياك يوم 30 نوفمبر المقبل بحضور 10 هيئات لها حق الحضور والتصويت.

وحصلت الاتحادات الرياضية على مهلة كحد أقصى يوم 31 أكتوبر الجاري للدعوة لعقد الجمعية العمومية الخاصة بإجراء الانتخابات.