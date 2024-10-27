شكرا لقرائتكم خبر عن موقف رامى ربيعة من المشاركة فى مباراة العين الإماراتى بعد إصابة السمانة والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر داخل النادي الأهلي موقف لاعبي الفريق الأحمر الذين تعرضوا للإصابة خلال المشاركة في نهائي كأس السوبر المصري الأخير أمام الزمالك، من اللحاق بمباراة العين الإماراتي بعد غد الثلاثاء في بطولة كأس الانتركونتيننتال للأندية.

أكد المصدر أن رامي ربيعة شارك في المران الجماعي اليوم الأحد بشكل طبيعي وأعلن جاهزيته لمباراة العين، بعدما كانت تحوم حالة من الشكوك حول مصير اللاعب بعد شكواه من الإصابة بشد في عضلة السمانة خلال مباراة الزمالك السابق.

أكد المصدر أن ياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأكرم توفيق تدربوا بشكل طبيعي بعد شكواهم من إصابة وإجهاد عضلي في مباراة السوبر المصري، وهو ما يجعل الثلاثي متاحين أمام الجهاز الفني للدفع بهم أساسيين في مباراة العين الإماراتي.

على جانب آخر، يحافظ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلي، على استمرار ثنائية الفلسطينى وسام أبو علي وطاهر محمد طاهر فى قيادة خط هجوم المارد الأحمر بـ مباراة العين الإماراتى.

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

ويرغب كولر فى مواصلة الدفع بطاهر وأبو على بعدما أثبت الثنائى حضوراً قوياً فى مباراة السوبر المصري الذى توج الأهلى بطلا له على حساب الزمالك.

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.