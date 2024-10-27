شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يراقب الأهلى أمام العين لتجهيز سيراميكا للمواجهة المرتقبة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا، الأهلى فى مباراته أمام العين الإماراتى لتجهيز سيراميكا للمواجهة المرتقبة ببطولة الدورى المقرر لها السبت المقبل.

ويسعى أيمن الرمادى لدراسة آخر مباراة للأهلى أمام العين الإماراتى المقرر لها الثلاثاء المقبل، من أجل دراسة المستجدات فى الأهلى، لمحاولة وضع الخطة المناسبة لتحقيق الفوز فى بداية الدورى.



واحتل فريق سيراميكا المركز الرابع في بطولة كأس السوبر المحلى التي أقيمت في الإمارات، بعد الخسارة من الأهلى بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي، والخسارة من بيراميدز بركلات الترجيح في مباراة المركز الثالث والرابع.



وفقد فريق سيراميكا أكثر من لاعب فى الميركاتو الصيفي الحالى، يأتى فى مقدمتهم الثنائى أحمد ياسر ريان ومحمد إبراهيم إلى البنك الأهلى، بالإضافة إلى صامويل أمادى وكناريا إلى سموحة، والنيجيرى صديق أوجولا إلى بيراميدز.



وتعاقد سيراميكا مع 16 صفقة هى: محمد صادق قادما من مودرن سبورت، وأيمن موكا قادما من الجونة، والثلاثى يوسف عفيفى ومحمود الزيتى ومحمد عصام من ديروط، وأحمد أشرف وأحمد عابدين ويوسف سيد عبد الحفيظ من الأهلى، محمد أبو العمايم من إنبى، والمهاجم الغانى عمر عبد الرؤوف والجناح الأوغندي عباس كيوني، وعبدالله مجدي ومحمود زلاكا وفخرى لاكاى وإسلام عيسى من بيراميدز وحسين السيد من المصرى، بالإضافة إلى استعادة عمرو قلاوة بعد انتهاء إعارته لسموحة.