شكرا لقرائتكم خبر عن 19 مرشحا فى انتخابات اتحاد التنس بعد غلق باب الترشح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم 19 مرشحا في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري التنس الأرضي، لفترة جديدة بالاتحاد خلال الدورة الانتخابية من 2024 حتى 2028، بعد غلق باب الترشح.

ومن المقرر أن تقام الجمعية العمومية لاتحاد التنس الأرضي يوم 30 نوفمبر المقبل بحضور 16 هيئة لها حق الحضور والتصويت.

وتقدم على منصب رئاسة اتحاد التنس كل إسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد الحالي، إسراء السنهورى رئيسة اتحاد السابقة، وعلى منصب النائب تقدم كل من: توفيق عوض، أيمن عزمي، وبينما على منصب السكرتير العام تقدم كل من: منة الله حامد، وليد سامي، أما على منصب أمين الصندوق تقدم كل من: عطية البيومي، وائل التلباني، وائل فاروق.

وعلى منصب العضوية تقدم كل من: سارة خميس، هبة إسماعيل، أحمد زاهر، حمدي الأمين، عمرو شعبان، أحمد كمال، أحمد عبده، دينا خليل، عمرو الصواف، يوسف ندا.