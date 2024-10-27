شكرا لقرائتكم خبر عن جمعة مشهور: الترسانة ناد كبير وطريق المنافسة على الصعود لسه طويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمعة مشهور المدير الفنى لفريق الترسانة، أن فريقه استحق الفوز على المنصورة اليوم، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى المحترفين "القسم الثانى أ".

وقال جمعة مشهور، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس بعد المباراة: "مباراة كبيرة بين فريقين كبيرين، وكنا عارفين الدوافع التى لدى لاعبى المنصورة بعد تولى أيمن المزين تدريب الفريق، وقدمنا مباراة جيدة وأشكر اللاعبين على المجهود الذى قدمه اللاعبون".

وأضاف مدرب الترسانة: "الفوز يعيد الترسانة للمنافسة وتجميع النقاط هو الأهم فى هذه الفترة، وحسم الصعود سيكون فى نهاية الموسم، ولكن الترسانة ناد كبير ويستحق أن يكون فى مكان متقدم".

وتابع جمعة مشهور: "مجلس إدارة الترسانة يدعم الفريق واللاعبين، ولدينا لاعبون يستحقون اللعب فى أماكن كبيرة، ونحاول دائما الاجتهاد من أجل تحقيق النتائج المميزة خاصة خارج أرضنا، وموضوع الأرض حاليا لم يعد كما كان والكل يبحث عن الفوز فى أى مكان".

وعاد فريق الترسانة بفوز غالٍ من أرض المنصورة بهدف أحمد عبد الرازق فى الدقيقة 9، ليرفع الترسانة رصيده إلى 7 نقاط، فيما ظل فريق المنصورة بدون نقاط بعد الهزيمة الرابعة على التوالى فى أول ظهور لأيمن المزين.