شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤكد استبعاد يوسف أيمن من مباراة العين الإماراتى وفقا للبروتوكول والان مع تفاصيل الخبر

خرج يوسف أيمن مدافع الأهلي من حسابات فريقه في مباراة العين الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل في كأس الإنتركونتيننتال للأندية، وفقا لبروتوكول الفيفا، الذي ينص على حصول اللاعب على 6 أيام راحة سلبية حال تعرضه للإصابة بارتجاج في المخ.

وتعرض يوسف أيمن للإصابة بارتجاج في المخ خلال مشاركته في مباراة السوبر المصري الأخيرة أمام الزمالك، حيث اطمأن الجهاز الفني على جاهزية اللاعب ولكنه يفضل تطبيق بروتوكول الفيفا مع أيمن.

على جانب آخر، يحافظ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلي، على استمرار ثنائية الفلسطينى وسام أبو علي وطاهر محمد طاهر فى قيادة خط هجوم المارد الأحمر بـ مباراة العين الإماراتى.

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

ويرغب كولر فى مواصلة الدفع بطاهر وأبو على بعدما أثبت الثنائى حضوراً قوياً فى مباراة السوبر المصري الذى توج الأهلى بطلا له على حساب الزمالك.

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.