شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى عطية الله جاهز لتدعيم الأهلى فى مباراة العين الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

اطمأن الجهاز الفني لفريق الأهلي على جاهزية المغربي يحيى عطية الله لاعب الفريق للمشاركة في لمباراة العين الإماراتي الثلاثاء المقبل في بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية، بعد شكواه من كدمة فى الضلع خلال مشاركته في مباراة السوبر المصري الأخيرة.

وخضع يحيى عطية الله لكشف طبي على هامش تحضيرات فريقه لمباراة العين الإماراتي بعد غد الثلاثاء للاطمئنان على حالته، بعد شكواه من كدمة في الضلع خلال مشاركته في مباراة السوبر المصري الأخيرة.

وشهدت مباراة السوبر المصري تألق لافت للنظر من قبل يحيى عطية الله، حيث شارك في 120 دقيقة، ونجح في إحراز ركلة جزاء خلال ركلات الحظ الترجيحية وساهم في فوز فيقه بلقب السوبر المصري.

وفي سياق جديد، يحافظ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلي، على استمرار ثنائية الفلسطينى وسام أبو علي وطاهر محمد طاهر فى قيادة خط هجوم المارد الأحمر بـ مباراة العين الإماراتى.

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

ويرغب كولر فى مواصلة الدفع بطاهر وأبو على، بعدما أثبت الثنائى حضوراً قوياً فى مباراة السوبر المصري الذى توج الأهلى بطلا له على حساب الزمالك.

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024، بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.