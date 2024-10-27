شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء الإسماعيلية يفوز على راية بثنائية نظيفة فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق كهرباء الإسماعيلية فوزا مهما على فريق راية بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على استاد حرس الحدود، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى المحترفين "القسم الثانى أ".

تقدم محمود دعبسة لكهرباء الإسماعيلية فى الدقيقة 48، وعزز أحمد كفتة تقدم الكهرباء بالهدف الثانى فى الدقيقة 52، ليرتفع رصيد كهرباء الإسماعيلية إلى 7 نقاط، فيما بقى رصيد راية عند النقطة 2.



وفاز فريق المقاولون العرب على فريق وى بهدف نظيف، سجل هدف المقاولون العرب الوحيد تشالز باسى فى الدقيقة 20، ليواصل المقاولون العرب صدارة ترتيب دورى المحترفين بـ10 نقاط، فيما بقى فريق وى عند النقطة 5 ليتذوق أول هزيمة له هذا الموسم.



وعاد فريق الترسانة بفوز غالٍ من أرض المنصورة بهدف أحمد عبد الرازق فى الدقيقة 9، ليرفع الترسانة رصيده إلى 7 نقاط، فيما ظل فريق المنصورة بدون نقاط بعد الهزيمة الرابعة على التوالى فى أول ظهور لأيمن المزين.



وواصل فريق طنطا بقيادة محمد حليم نتائجه السيئة بعد الخسارة على أرضه أمام أبو قير للأسمدة بهدف نظيف جاء عن طريق إبراهيم جلال فى الدقيقة 70، ليبقى طنطا برصيد نقطة واحدة، فيما رفع أبو قير للأسمدة رصيده إلى 7 نقاط.



وحسم التعادل السلبى مواجهة منتخب السويس مع سبورتنج، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ليصل منتخب السويس للنقطة 4، بينما رفع سبورتنج رصيده إلى 5 نقاط ويبقى له مباراة مؤجلة مع بلدية المحلة.