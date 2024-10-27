شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ الاستعداد غدا لمواجهة غزل المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أكتوبر 2024 07:51 م

يبدأ فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، غدا الإثنين، الاستعداد لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السبت المقبل، فى إطار الجولة الأولى من دورى nile للموسم الجديد.

ومنح حمد إبراهيم اللاعبين راحة من التدريبات اليوم بعد عودة الفريق من قطر بعد انتهاء معسكره الخارجى الذى استمر 10 أيام وتخلله 3 مباريات ودية.

خاض الإسماعيلى 8 مباريات ودية خلال فترة الإعداد الذى بدأها أشرف خضر واستكملها حمد إبراهيم بعد تعيينه مديرا فنيا للفريق لاستكمال ما بدأه الراحل إيهاب جلال.

وفاز الإسماعيلى على الشهداء وبورتو وطلائع الجيش وبلبيس، والبدع القطرى وميشرب القطرى، وتعادل مع فاقوس واتحاد الدوحة، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم في فترة الإعداد.

ويستضيف الإسماعيلى فى أول مباريات الدورى بنظامه الجديد، فريق غزل المحلة فى المباراة المقرر لها السبت 2 نوفمبر المقبل على استاد الإسماعيلية.