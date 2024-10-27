شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حليم يتقدم باستقالته من تدريب طنطا بعد الخسارة أمام أبو قير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم محمد حليم المدير الفني لطنطا باستقالته من تدريب الفريق عقب الخسارة اليوم على ملعبه أمام أبو قير للأسمدة بهدف مقابل للاشئ في الجولة الرابعة من دورى المحترفين .



ولم يحصل طنطا سوى على نقطة وحيدة جمعها من التعادل الجولة الماضية أمام لافيينا بهدف لمثله بينما خسر اللقاءين الماضيين وهو ما أدى لوجود حالة من عدم الرضا.

ويحاول مجلس إدارة طنطا إثناء المدير الفنى عن العدول عن استقالته خاصة وأن الدورى مازال فى البداية، إلا أن المدير الفنى مازال متمسكا بالرحيل فى ظل ضعف الإمكانيات.