شكرا لقرائتكم خبر عن رجب بكار لاعب طلائع الجيش السابق يعلن اعتزال الساحرة المستديرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رجب بكار لاعب فريق طلائع الجيش السابق، اعتزال كرة القدم بشكل نهائى بعد مسيرة طويلة فى الملاعب، لاسيما أنه غاب عن المشاركة مع أي فريق عقب الرحيل عن الطلائع.

ولم يشارك رجب بكار مع أى فريق منذ رحيله عن طلائع الجيش فى موسم 2022 - 2023، ليعلن اليوم، اللاعب اعتزاله الساحرة المستديرة.

وأكد رجب بكار فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أنه اتخذ قرار الاعتزال بشكل نهائى، مشيرًا إلى أنه شارك فيما يقرب من 300 مباراة في الدورى والكأس وأفريقيا.

وأضاف رجب بكار، أنه تشرف بتمثيل أكثر من نادٍ، ومنها أندية مغاغه، الألومنيوم، إنبي، الداخلية، سموحة، بيراميدز، سيراميكا، طلائع الجيش، ومنتخب مصر مع حسام البدرى.