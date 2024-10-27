شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مكى: المقاولون قدم شوطا نموذجيا.. وراضٍ عن الأداء والنتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مكى، مدرب المقاولون العرب، أن مواجهة فريق وى كانت صعبة جدا وحققنا المطلوب بالفوز فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى المحترفين "القسم الثانى أ".

وأضاف محمد مكى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس بعد المباراة، "الحمد لله الماتش كان صعب جدا وفريق وى يمتلك إسكواد قوي جدا وتنافس على الصعود".

وتابع مدرب المقاولون، "قدمنا شوطا أول نموذجيا، وكرتين فى العارضة ولنا ضربة جزاء لم تحتسب ولكن قدرنا نخرج بالنقاط الثلاث، وراضٍ جدا عن النتيجة والأداء فى الشوط الأول وبعض فترات الشوط الثانى، والمهم هو تحقيق الفوز والثلاث نقاط".



وأوضح مكى أنه "عندنا مباراة قوية أمام بترول أسيوط فى أسيوط هنفرح النهاردة ، وهنبدأ بكرة التجهيز لهذه المواجهة الصعبة من أجل مواصلة الانتصارات".



وحقق فريق المقاولون العرب فوزا مهما على فريق وى بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى المحترفين "القسم الثانى أ".



سجل هدف المقاولون العرب الوحيد تشالز باسى فى الدقيقة 20، ليواصل المقاولون العرب صدارة ترتيب دورى المحترفين بـ10 نقاط، فيما بقى فريق وى عند النقطة 5 ليتذوق أول هزيمة له هذا الموسم.