شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تستضيف النسخة الأولى من بطولة العالم للباراتايكوندو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع السيد علي محمد الماجد، الأمين العام للجنة البارالمبية البحرينية، مذكرة تفاهم مع الدكتور شونجون شو، رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، لاستضافة مملكة البحرين بطولة العالم الأولى للباراتايكوندو- بومسيه 2024، وبطولة البحرين المفتوحة للباراتايكوندو 2024، المقرر تنظيمهما في 27-26 نوفمبر 2024 و29 نوفمبر 2024 على التوالي، وذلك على هامش حضور الاتحاد الدولي للتايكواندو لمنافسات دورة الألعاب المدرسية الدولية في مملكة البحرين، والتي تستمر منافساتها حتى 31 أكتوبر الجاري.

من جانبه أعرب علي محمد الماجد، الأمين العام للجنة البارالمبية البحرينية، عن اعتزازه باختيار مملكة البحرين لاستضافة هذه الفعاليات الرياضية العالمية، كما أعرب عن شكره للاتحاد الدولي على ثقته واختيار مملكة البحرين لاستضافتها ما يعكس المكانة البارزة التي رسختها مملكة البحرين كمركز رياضي عالمي ووجهة رائدة للسياحة الرياضية وتعاون الاتحاد البحريني للتايكواندو.

وأكد الأمين العام للجنة البارالمبية البحرينية أهمية استضافة مملكة البحرين للبطولات البارالمبية كونها ركيزةً أساسيةً في مساعيها الحثيثة نحو المزيد من التطوير الشامل للقطاع الرياضي، وتعزيز ثقافةٍ مجتمعيةٍ شاملةٍ تحتضن جميع المواهب. فهي لا تقتصر على تحفيز مشاركة الأفراد من مختلف القدرات في المجال الرياضي فحسب، بل تُرسّخ قيم التمكين والدعم لذوي العزيمة، مُثريّةً بذلك المشهد الرياضي المحلي والعالمي بقصص نجاح مُلهمة. كما تلعب هذه الاستضافات العالمية دوراً هاماً في تطوير الكوادر البحرينية في مختلف المجالات الفنية والتقنية والطبية المرتبطة بالقطاع الرياضي، مما يُسهم في تعزيز جهود خلق بيئةٍ حاضنةٍ للمواهب الرياضية بمختلف مجالاتها وفئاتها.

من جانبه، أشاد الدكتورشونجون شو، رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، بالتعاون الوثيق والمثمر مع اللجنة البارالمبية البحرينية، معرباً عن تقديره لجهود مملكة البحرين والتزامها كوجهة رياضية عالمية، ومنصة داعمة للرياضيين من مختلف أنحاء العالم لإظهار مهاراتهم وإمكانياتهم. مؤكداً على ثقة الاتحاد بقدرة مملكة البحرين على استضافة ناجحة لبطولة البحرين المفتوحة للباراتيكوندو وبطولة العالم الأولى للباراتايكوندو-بومسيه 2024، والتي تٌعد الأولى من نوعها على مستوى العالم في رياضة البارا تايكواندو- بومسيه.