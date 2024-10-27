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عواد وزوجته مع الحضري بعد خسارة السوبر الإفريقي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

نشرت حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صورة مع زوجها رفقة الكابتن عصام الحضري حارس منتخب مصر الأسبق بنهائي السوبر المصري.

وكتبت حنين عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":" مع الكابتن عصام الحضري".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة البنك الأهلي يوم الجمعة المقبل الموافق 1 أكتوبر، في افتتاح مشواره في بطولة الممتاز للموسم الجديد 2024-2025.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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