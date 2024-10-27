شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناصر يفوز بالتزكية فى انتخابات الاتحاد المصري للترايثلون والان مع تفاصيل الخبر

حصل اللواء أحمد ناصر ، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي للترايثلون، على تجديد الثقة من الجمعية العمومية للثلاثي بالفوز بالتزكية لدورة انتخابية جديدة حتى 2028، ليستمر في منصبه رئيساً للاتحاد المصري بعد غلق باب الترشح رسميا مساء اليوم الأحد حيث لم يتقدم أحد لمنافسته فى الانتخابات.

جاء ذلك بعد أيام قليلة من النجاح الكبير للرياضة المصرية والذي تمثل في وجود 6 مصريين في مقاعد داخل لجان الاتحاد الدولي للترايثلون، الأمر الذي يعد إنجازا غير مسبوق في كافة الاتحادات الرياضية المصرية، حيث لم يتواجد مثل هذا العدد من اتحاد رياضي داخل لجان أي اتحاد دولي.

وتضم قائمة اللواء أحمد ناصر في انتخابات الاتحاد المصري للترايثلون والتي فازت جميعا بالتزكية كلا من، الدكتور أحمد حسام الدين جلال في منصب نائب رئيس الاتحاد، وفي العضوية الدكتور ياسر حسني، العقيد محمد عبد المنعم سيد الأهل، نادية صبحي، إيمان محمد حسن، ونيفين سعد الدين مرجان.

وكان الاتحاد المصري للترايثلون فتح باب الترشح لانتخابات الدورة القادمة 2024-2028، خلال الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر الجاري بينما تقام انتخابات اتحاد الترايثلون يوم 23 نوفمبر المقبل بحضور 8 هيئات رياضية يحق لهم التصويت والانتخاب.

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للترايثلون التي أقيمت في مدينة ملجا الإسبانية بحضور ممثلين من 150 دولة شهدت فوز 4 مصريين بمناصب مختلفة باللجان الفنية في إنجاز جديد الاتحاد المصري برئاسة اللواء أحمد ناصر.

وأسفرت الانتخابات التي أقيمت بالجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد الدولي وأقيمت مساء الاثنين عن فوز كل من إعادة انتخاب الدكتور ياسر حسني عضو باللجنة الطبية ومكافحة المنشطات للاتحاد الدولي وهو مجلس ادارة الاتحاد المصري ونادية صبحي - عضو مجلس الإدارة للاتحاد المصري ايضا في لجنة الترايثلون لذوي الاحتياجات الخاصة،، وفوز العميد محمد سيد الأهل - عضو مجلس الإدارة للاتحاد المصري في لجنة الرياضات المركبة، و العقيد أحمد سعد الله - عضو في اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للترايثلون علاوة علي اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والافريقي والعربي للترايثلون وعضو الاتحاد الدولي، والمحامي نصر الدين عزام الذي تم تعيينه من جانب اللواء أحمد ناصر بمحكمة الاتحاد الدولي للترايثلون.

ويتولى اللواء أحمد ناصر رئاسة اتحادية الكونفدراليات الرياضية الافريقية (الاوكسا) التي تضم في عضويتها الاتحادات الإفريقية الأولمبية والاتحادات الإفريقية غير الأولمبية والاتحادات الإفريقية النوعية كما يترأس منصب رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية.