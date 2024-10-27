شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضم جميلة جمال حمزة من نادي الصيد لتدعيم فريق الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

نجح مسئولو نادي الزمالك في إتمام التعاقد مع جميلة جمال حمزة ، ابنة قائد نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق جمال حمزة، لتعزيز صفوف الفارس الأبيض خلال الموسم الكروي 2024-2025، قادمه له من صفوف نادي الصيد في صفقة انتقال حر.

وتعد جميلة جمال حمزة، ابنة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، من القوام الأساسي لفريق الصيد على مدار الأربعة مواسم الماضية، وتجيد اللعب في مركز خط الوسط، ومن مواليد عام 2006، والتحقت بالفريق الأول لسيدات نادي الصيد منذ تكوين الفريق.

وانضمت لاعبة الزمالك الجديدة خلال الفترة الماضية، لصفوف منتخب مصر تحت عشرين عامًا بقيادة محمد كمال، خلال معسكري ساو تومي في تصفيات كأس العالم للسيدات 2024، وأيضًا خلال معسكر مصر استعدادًا لملاقاة المغرب وديًا استعدادًا للتصفيات وكذلك الكاميرون، خلال الدور الأخير من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

في سياق متصل وافقت لجنة المسابقات الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، على طلب نادي الزمالك بنقل مباراته أمام المصري البورسعيدي، لمقر النادي الأبيض بميت عقبة بدلاً من مركز شباب الجزيرة.

وحقق فريق الزمالك لكرة القدم النسائية بقيادة عادل حسين، مؤخرًا الفوز الثاني على التوالي على منافسه المقاولون العرب، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، بالجولة الرابعة من الدورى الممتاز لكرة القدم النسائية، والتى جمعت بينهما، على ملعب المقاولون العرب بمقر النادي بالجبل الأخضر.

وسجل هدفي فريق الزمالك لاعباته المحترفات الأفارقة، النيجيرية أليس أوياه أوجيبي سجلت الهدف الأول منتصف الشوط الأول، بينما أدركت زميلتها ياتوندي أتنوكي فاچوبي، الهدف الثاني للفارس الأبيض لتؤمن تقدمه النظيف، ومع مطلع الشوط الثاني أحرز المقاولون العرب هدفه الوحيد.

جميلة جمال حمزة