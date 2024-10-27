شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يفوز على وي فى المحترفين والترسانة يُسقط المنصورة.. وخسارة طنطا والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق المقاولون العرب فوزا مهما على فريق وى بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى المحترفين "القسم الثانى أ".

سجل هدف المقاولون العرب الوحيد تشالز باسى فى الدقيقة 20، ليواصل المقاولون العرب صدارة ترتيب دورى المحترفين بـ10 نقاط، فيما بقى فريق وى عند النقطة 5 ليتذوق أول هزيمة له هذا الموسم.



وعاد فريق الترسانة بفوز غالٍ من أرض المنصورة بهدف أحمد عبد الرازق فى الدقيقة 9، ليرفع الترسانة رصيده إلى 7 نقاط، فيما ظل فريق المنصورة بدون نقاط بعد الهزيمة الرابعة على التوالى فى أول ظهور لأيمن المزين.



وواصل فريق طنطا بقيادة محمد حليم نتائجه السيئة بعد الخسارة على أرضه أمام أبو قير للأسمدة بهدف نظيف جاء عن طريق إبراهيم جلال فى الدقيقة 70، ليبقى طنطا برصيد نقطة واحدة، فيما رفع أبو قير للأسمدة رصيده إلى 7 نقاط.



وحسم التعادل السلبى مواجهة منتخب السويس مع سبورتنج، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ليصل منتخب السويس للنقطة 4، بينما رفع سبورتنج رصيده إلى 5 نقاط ويبقى له مباراة مؤجلة مع بلدية المحلة.



وتختتم مباريات اليوم الأول بالجولة بمواجهة راية صاحب المركز السابع عشر برصيد نقطتين وفريق كهرباء الإسماعيلية برصيد 4 نقاط، في مباراة يبحث خلالها الفريقان عن النقاط الثلاثة لتحسين أماكنهم في ترتيب الدورى.