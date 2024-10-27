شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يخصم من الزمالك 25 مليون جنيه فى 113 يومًا فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفراح نادى الزمالك لا تخلو دائمًا من الأزمات، حيث يتعرض النادي بعد كل بطولة يتوج بها لحزمة من العقوبات التي تتسبب فى حدوث أزمة داخل القلعة البيضاء، خاصة أن الزمالك في أمس الحاجة لكل جنيه يتحصله من البطولات التي يشارك بها من أجل سداد ديونه التي تحاصره.

شهدت الساعات الأخيرة صدور قرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بمعاقبة الزمالك، على خلفية أحداث مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلى والتى أقيمت فى السعودية، ونجح الفارس الأبيض بالتتويج باللقب بركلات الجزاء.

وجاءت عقوبات كاف على الزمالك كالتالى:

-تغريم الزمالك 300 ألف دولار بسبب التهديد بالانسحاب.

-إيقاف شيكابالا 3 مباريات في أفريقيا بسبب تحريض زملائه على الانسحاب من المباراة.

- إيقاف ناصر منسي 3 مباريات وغرامة 10 آلاف دولار على اللاعب بسبب احتفاله المثير أمام جمهور الأهلي.

- ⁠تعليق غرامة 100 ألف دولار على الزمالك فى حال تكرار الأحداث.

كما سبق ووقع الكاف عقوبة على نادى الزمالك في 5 يوليو الماضى، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة نهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان، وقرر الاتحاد الأفريقي تغريم الزمالك 200 ألف دولار، بسبب سوء التنظيم خلال تسليم كأس البطولة عقب نهاية المباراة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وبخلاف توقيع غرامة مالية على الزمالك قدرها 200 ألف دولار، تم منعه من حضور الجماهير لمدة أربع مباريات، بينهم مباراتان مع إيقاف التنفيذ.

بتلك العقوبات يصبح أجمالى الغرامات الموقعة علي الزمالك ما يقرب من 510,000 آلاف دولار، ما يعادل 25 مليون جنيه مصري، في 113 يومًا.