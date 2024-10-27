شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يطالب بوقف ترخيص مشاركة الإسماعيلي فى الدوري بسبب مستحقاته المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر نادي النجوم بيانا رسميا يؤكد فيه اتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع منح نادي الإسماعيلي من الحصول على ترخيص المشاركة في الدوري المصري للموسم الحالي بسبب عدم سداد المديونية المستحقة عليه لصالح نادي النجوم".

وجاء بيان نادي النجوم كالتالي:

وقال بيان النجوم، "صرح محمد الطويلة رئيس نادي النجوم بأن النادي قد اتخذ كافة الإجراءات التي تمنع منح نادي الإسماعيلي من الحصول على ترخيص المشاركة في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وذلك لعدم قيام نادي الإسماعيلي بسداد المديونية المعلقة على النادي الإسماعيلي منذ صدور حكم المحكمة الرياضية الدولية بتاريخ 21 فبراير 2021 وما أعقبها من أحكام وقرارات مؤيدة".

وأضاف البيان، "يتمسك نادي النجوم بتطبيق قواعد منح الترخيص طبقا لقواعد الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي، التي تنص على عدم منح الترخيص لأي ناد مدان لنادي آخر بحكم نهائي وبات كأحد أهم المعايير التي حددها فيفا للحصول على الترخيص، يهيب نادي النجوم سرعة إصدار قرار وقف الترخيص للنادي الإسماعيلي تنفيذا للوائح والقوانين".

وتابع، "كما يهيب نادي النجوم بأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التدخل تأكيدا على الالتزام بتطبيق اللوائح والقوانين المصرية والقارية والدولية الخاصة بهذا الشأن".

وأضاف، "منع قيام أي جهة تابعة لإشراف الوزارة من القيام بتدابير أخرى تهدف إلى إنكار العدالة أمام نادي النجوم، استنادا على مسؤولية الوزارة تجاه كل الأندية وتجاه سمعة الرياضة وقدرتها على إرثاء مباديء العدالة بين جميع منتسبيها".

وسبق وقدم نادي النجوم شكوى ضد الإسماعيلي بشأن مستحقات متأخرة في صفقة انتقال إبراهيم حسن لاعب الفريقين السابق، وحصل على حكم بتغريم الدراويش بمبلغ 24 مليون جنيه نظير انتقال إبراهيم حسن من صفوف الدراويش إلى نادي الزمالك في وقت سابق، وم يلتزم مسئولي الدراويش بسداد تلك المستحقات المالية.