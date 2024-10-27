شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من مجلس الأهلى فى استقبال بعثة العين الإماراتي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أكتوبر 2024 03:00 م

قرر مجلس إدارة النادي الأهلى تشكيل وفد يضم محمد سراج الدين، ومحمد الجارحي، وحسام غالي، أعضاء مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، لاستقبال بعثة نادي العين الإماراتي الشقيق عند الوصول مساء اليوم بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة.

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.