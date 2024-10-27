شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحافظ على ثنائية طاهر ووسام أبو علي فى هجوم الأهلي أمام العين والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أكتوبر 2024 05:11 م

يحافظ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلي، على استمرار ثنائية الفلسطينى وسام أبو علي وطاهر محمد طاهر فى قيادة خط هجوم المارد الأحمر بـ مباراة العين الإماراتى.

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

ويرغب كولر فى مواصلة الدفع بطاهر وأبو على بعدما أثبت الثنائى حضوراً قوياً فى مباراة السوبر المصري الذى توج الأهلى بطلا له على حساب الزمالك.

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.