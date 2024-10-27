شكرا لقرائتكم خبر عن كولر وكهربا حبايب.. مدرب الأهلي ينشر صورة مع الفولت لتأكيد انتهاء الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بـ النادى الأهلى، صورته مع محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق، عبر استورى حسابه الشخصى على انستجرام.

وجاء نشر كولر لصورته مع كهربا بعد انتهاء الأزمة التى نشبت بينهما وأعلن النادي بشكل رسمي توقيع غرامة قدرها مليون جنيه ضد اللاعب وترحيله من معسكر الفريق بالإمارات لخوض بطولة السوبر، بسبب اعتراضه بشكل غير لائق على عدم المشاركة في مباراة سيراميكا.

ونجح ثلاثى النادي الأهلى "محمد الشناوى وعمرو السولية ورامى ربيعة" قادة الفريق فى عقد جلسة لتصفية الأجواء بين مارسيل كولر المدير الفني للفريق ومحمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق، ونجحوا خلالها فى إقناع المدرب السويسرى فى العفو عن كهربا وإنهاء الأزمة تماما بين المدرب واللاعب والذى خاض المران الجماعى مع الفريق استعدادا لخوض مباراة الأهلي أمام العين الإماراتى.

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

ويرغب قادة الأهلى في إذابة جبل الجليد بين كولر وكهربا لفرض أجواء من التركيز والجدية على جنبات المارد الأحمر الذى يستعد لموقعة مصيرية أمام العين الإماراتى.