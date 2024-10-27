شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد ومكان آخر مران للأهلي والعين الإماراتي قبل مباراة الفريقين والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الأهلي غدًا، الاثنين، مرانه الأخير باستاد القاهرة الدولي؛ استعدادا لمواجهة فريق العين الإماراتي ‏التي تجمع الفريقين ضمن بطولة كأس الانتركونتيننتال.

وينطلق مران الأهلي في السادسة مساءً، ويتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور الربع الساعة الأولى، وفقا للوائح ‏البطولة.‏

وبدأ الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة أمس، السبت؛ استعدادا لمواجهة العين التي تقام مساء الثلاثاء باستاد ‏القاهرة الدولي، ‏وعادت بعثة الفريق من الإمارات صباح الجمعة، بعد التتويج ببطولة كأس السوبر المصري، عقب الفوز على الزمالك في النهائي ‏الذي أقيم باستاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.‏

فيما يخوض فريق العين الإماراتي مرانه في الثامنة مساء غد باستاد القاهرة، في حضور وسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى، ‏وفقا للوائح البطولة، وذلك بناء على رغبة نادي العين بالتنسيق مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».‏

وحرص الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للأهلي، على التواصل مع مسئولي نادي العين الإماراتي؛ للاطمئنان على كافة الأمور ‏الخاصة بالبعثة، والتأكيد على بذلك كافة الجهود الممكنة، والعمل على توفير كل سبل الراحة للبعثة، في إطار العلاقة الوثيقة التي ‏تجمع الناديين الشقيقين.‏