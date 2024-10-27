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تعرف على موعد ومكان آخر مران للأهلي والعين الإماراتي قبل مباراة الفريقين

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القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي _ لبنى عبد الله

الأحد، 27 أكتوبر 2024 03:36 م

يخوض فريق الأهلي غدًا، الاثنين، مرانه الأخير باستاد القاهرة الدولي؛ استعدادا لمواجهة فريق العين الإماراتي ‏التي تجمع الفريقين ضمن بطولة كأس الانتركونتيننتال.

وينطلق مران الأهلي في السادسة مساءً، ويتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور الربع الساعة الأولى، وفقا للوائح ‏البطولة.‏

وبدأ الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة أمس، السبت؛ استعدادا لمواجهة العين التي تقام مساء الثلاثاء باستاد ‏القاهرة الدولي، ‏وعادت بعثة الفريق من الإمارات صباح الجمعة، بعد التتويج ببطولة كأس السوبر المصري، عقب الفوز على الزمالك في النهائي ‏الذي أقيم باستاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.‏

فيما يخوض فريق العين الإماراتي مرانه في الثامنة مساء غد باستاد القاهرة، في حضور وسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى، ‏وفقا للوائح البطولة، وذلك بناء على رغبة نادي العين بالتنسيق مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».‏

وحرص الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للأهلي، على التواصل مع مسئولي نادي العين الإماراتي؛ للاطمئنان على كافة الأمور ‏الخاصة بالبعثة، والتأكيد على بذلك كافة الجهود الممكنة، والعمل على توفير كل سبل الراحة للبعثة، في إطار العلاقة الوثيقة التي ‏تجمع الناديين الشقيقين.‏

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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