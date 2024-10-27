شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري يكشف أسباب رحيله عن تدريب النصر الليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق العشري ، نجم الكرة المصرية السابق، عن سبب رحيله عن تدريب نادي النصر الليبي، بعد 3 أشهر من توليه المسئولية.

وقال طارق العشري، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، "هناك ظروف أسرية تطلبت بإلحاح رحيلي عن نادي النصر الليبي، بعد تواجدى معهم منذ 3 أشهر فقط".

وأضاف طارق العشري، "كنت مرتبطا برئيس النادي الليبي، وتردد أنه سيستقيل عن النادي وهو من يصرف ويتعاقد، وحال رحيله سيحدث فارقا كبيرًا لذلك فضلت الاعتذار والرحيل بشكل رسمى بسبب ظروف الأسرية أيضًا".

وتابع طارق العشري، "لا توجد عروض في الوقت الحالي، لكن سنرى كيف ستسير الأمور في الوقت المقبل.. خرجت من تجربة الاتحاد التي كانت تجربة مميزة ومن بعدها النصر الليبي، لذلك أحتاج للراحة حاليًا.. أديت واجبي مع نادي الاتحاد وأدينا بشكل جيد، باستثناء بعد الفترات في الدور الثاني".

وتحدث طارق العشري عن مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والتي تُوج بها المارد الأحمر، عن طريق ركلات الترجيح.

وقال طارق العشري، "استمتعت بمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، ومباريات البطولات تجعل تركيز المدرب 100%، الديربي كان مشتعلًا قبل أن يبدأ والزمالك فاز بالسوبر الأفريقي، لذلك جعل كلا الفريقين يريدان الفوز".

وأكمل العشري، "أداء الفريقين كان متكافئا لذلك انتهت بركلات الترجيح، وذهبت للزمالك مرة وللأهلي مرة، والأهم هو الحضور المميز الذي رأيناه".