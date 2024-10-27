7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024 العديد من الأخبار المهمة وأبرزها، اتجاه فى الزمالك لقطع إعارة زياد كمال وعودته لـ إنبي فى يناير، كولر يحافظ على تشكيل الأهلي فى السوبر أمام العين بكأس إنتركونتيننتال.

منح مسئولو نادي الزمالك البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك حرية حسم مصير زياد كمال لاعب الفريق، لعدم ظهوره بمستوى جيد منذ انتقاله للقلعة البيضاء، وفشله فى استغلال الفرص التي حصل عليها مع الفريق.

يجهز مجلس إدارة اتحاد الكرة حفلا لتكريم الحكام الذين أداروا مباريات كأس السوبر في الإمارات مؤخراً، بعد المستوى المميز الذي ظهروا عليه وإشادة الجميع بهم.

يبدأ النادى الأهلي فى التاسعة صباح اليوم، الأحد، 27 أكتوبر، استقبال أوراق المرشحين على منصب نائب رئيس النادي الأهلي لانتخاب نائب رئيس للنادي، بعدما أصبح هذا المنصب شاغرا منذ وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي يوم 26 يناير الماضي.

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، على استمرار التشكيل الذى خاض به لقاء نهائي السوبر المصري الأخير، وذلك في مباراة العين الإماراتى في ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

يبحث مسئولو نادي الزمالك عن الاستفادة من استثناء لائحة تسجيل اللاعبين الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي تجيز للأندية إبرام صفقات بعد غلق باب الانتقالات ولكن بضوابط وشروط محددة.

حسام عبد المجيد ومرعى وصادق وقلاوة يقتربون من معسكر منتخب مصر

يدرس الجهاز الفنى لمنتخب مصر ، بقيادة حسام حسن، استدعاء بعض اللاعبين لأول مرة فى عهد العميد خلال معسكر الفراعنة المقبل، والذى يتخلله مباراتا كاب فيردى وبوتسوانا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

يواجه المغربي أشرف داري ، مدافع الأهلي، شبح الغياب عن فريقه في مباراة سيراميكا السبت المقبل بالجولة الأولى لبطولة الدوري المصري بسبب عدم الجاهزية بنسبة 100% للمباراة على خلفية الإصابة.