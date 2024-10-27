شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يتزين لاستقبال الأهلي والعين بكأس إنتركونتيننتال للأندية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزين استاد القاهرة الدولى لاستقبال مباراة الأهلى والعين الإماراتى المقرر لها فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي، وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.



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