شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط صفقة الزمالك الجديدة بعد غلق باب القيد والان مع تفاصيل الخبر

طلب البرتغالى جوزيه جوميز ، المدير الفنى لفريق الزمالك، من مسئولي ناديه التعاقد مع صفقة جديدة رغم غلق باب القيد أمس الأول، الجمعة، إلا أن الزمالك يستند على استثناء الفيفا بأحقيته فى ضم صفقة أخرى بعد غلق باب القيد على ألا تكون على حساب لاعب أجنبى بالفريق.

ولن يتمكن الزمالك من ضم لاعب أجنبى فى ظل اكتمال عدد الأجانب في القائمة، وبالتالي سيكون لاعبا مصريا وليس أجنبيا، إلا أن هناك شروطا لهذه الصفقة المنتظرة .

ووفقا لشروط الفيفا، فإن صفقة الزمالك الجديدة يجب أن يكون لاعبا مصريا، ولكن لا يلعب في الدورى المصرى، بل يلعب فى دوريات أخرى.

كما يجب أن يكون محترفا بالخارج وتم فسخ عقده مع ناديه قبل يوم 25 أكتوبر الجاري أي يكون لاعبا حرا قبل هذا الموعد.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة البحث عن لاعب بهذه المواصفات، ويرضى وجهة النظر الفنية لجوميز، ويلعب في المركز الذى يحتاجه حتى لا يحدث معه مثلما حدث مع أوفى إيجاريا الذى طلب جوميز التعاقد معه ورفض اللاعب إكمال فترة الاختبار التي حددها الأبيض 10 أيام في الوقت الذى اكتفى اللاعب بـ 48 ساعة فقط.

