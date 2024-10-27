شكرا لقرائتكم خبر عن «كريسبو» و«قائد العين» يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلى غداً والان مع تفاصيل الخبر

يحضر هيرنان كريسبو، المدير الفني لفريق العين الإماراتي، وقائد الفريق، غدا الاثنين، المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي التي تجمع الفريقين ‏مساء الثلاثاء ببطولة كأس الانتركونتيننتال.‏

وينطلق المؤتمر الصحفي لنادي العين في السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولي؛ للرد على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة ‏عن المباراة التي تجمع الناديين الشقيقين.‏

ويخوض الفريق الإماراتي مرانه الأخير في الثامنة مساءً باستاد القاهرة، في حضور وسائل الإعلام خلال الربع الساعة الأولى، وفقا ‏للوائح البطولة، وذلك بناءً على رغبة نادي العين بالتنسيق مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».‏