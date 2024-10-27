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«كريسبو» و«قائد العين» يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلى غداً

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القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى - لبنى عبد الله

الأحد، 27 أكتوبر 2024 03:47 م

يحضر هيرنان كريسبو، المدير الفني لفريق العين الإماراتي، وقائد الفريق، غدا الاثنين، المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي التي تجمع الفريقين ‏مساء الثلاثاء ببطولة كأس الانتركونتيننتال.‏

وينطلق المؤتمر الصحفي لنادي العين في السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولي؛ للرد على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة ‏عن المباراة التي تجمع الناديين الشقيقين.‏

ويخوض الفريق الإماراتي مرانه الأخير في الثامنة مساءً باستاد القاهرة، في حضور وسائل الإعلام خلال الربع الساعة الأولى، وفقا ‏للوائح البطولة، وذلك بناءً على رغبة نادي العين بالتنسيق مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».‏

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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