شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن دخول جماهير العين الإماراتي مباراة الفريقين بـ"جواز السفر" والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلى، أنه تمت مخاطبة السلطات المصرية للسماح لجماهير نادي العين الإماراتي بالدخول بموجب جواز السفر والإقامة، وأشار إلى أن الأمر لاقي استجابة كاملة من السلطات المصرية التي تبذل جهودًا كبيرة لتخرج المباراة بما يليق بالعلاقة الوطيدة التي تربط بين الناديين الشقيقين، وأواصر الحب التي تجمع بين الشعبين المصري والإماراتي.

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.