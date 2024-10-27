شكرا لقرائتكم خبر عن وصول كافة الوفود المشاركة فى بطولة العالم الـ34 للرماية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل ممثلو الاتحاد المصري للرماية، اليوم الأحد، كافة وفود الدول المشاركة في بطولة العالم الـ34 للرماية على الأطباق المروحية، وكأس أفريقيا العاشر، وبطولة الجائزة الكبرى، والتي تقام على الملاعب الدولية لنادي الصيد المصري بالسادس من أكتوبر، في الفترة من 28 اكتوبر الجاري وحتى 3 نوفمبر المقبل.

ويولي اتحاد الرماية أهمية كبرى للبطولة، حيث تجرى بمشاركة 300 رامٍ ورامية وناشئين من 19 دولة من مختلف دول العالم أكدت المشاركة وهم: "البرتغال، فرنسا، أمريكا، بلجيكا، إيطاليا، المكسيك، إنجلترا، الأرجنتين، اليابان، جمهورية التشيك، إسبانيا، سوريا، ليبيا، ارمنيا، الإمارات، الكويت، السعودية، لبنان، مصر الدولة المستضيفة.

وحرص اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري للرماية، على متابعة مراسم استقبال الوفود مع الاستاذ أحمد سعفان عضو اللجنة المنظمة من المطار وحتى فندق الإقامة مع مراعاة توفير كافة سبل الراحة لهم من إقامة ووسائل النقل وميادين التدريب، مع تقديم كافة المساعدات الفنية واللوجيستية لكل الدول الضيوف على أرض مصر، حيث أشادت كافة الوفود علي حُسن الاستقبال وكرم الضيافة، وسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات وتسهيلات في المطار والتسكين، وتوفير كل سبل الراحة.

وأشار إلى أن تنظيم هذه البطولة شرف كبير للرياضة المصرية ورسالة إيجابية قوية لكافة المؤسسات الرياضية في العالم بعد أن حصلت مصر على احترام العالم كله بتظيم أقوي بطولات للرماية خلال السنوات الماضية.

وتقام منافسات البطولة الإفريقية على الملاعب الدولية لنادى الصيد بالسادس من أكتوبر، والتي اعتمدتها اللجنة الفنية بالاتحاد الدولى للرماية منذ عام 2010، وتستضيف الملاعب كافة المنافسات لمختلف الفئات المشاركة في البطولة وهي قدامى الرواد، الرواد، الرجال، السيدات، الناشئين والناشئات.

جدير بالذكر أن منافسات البطولة تبدأ غداً الإثنين 28 أكتوبر بكأس الرئيس، وفي يوم الثلاثاء 29 أكتوبر، تقام مسابقة جائزة مصر الكبرى (فيتاسك).

وتشتعل المنافسات يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، حيث تقام منافسات بطولة أفريقيا العاشرة للأطباق المروحية (فيتاسك).

وفي أيام الجمعة والسبت والأحد 1-2-3 نوفمبر المقبل 2024، تقام منافسات بطولة العالم الـ34 للأطباق المروحية (فيتاسك)، وسيتم تحديد مسابقة مباراة الأمم خلال أيام المنافسة مع اللجنة المنظمة.