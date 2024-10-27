شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عودة الزمالك للتدريبات استعدادًا لمواجهة البنك الأهلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، لاستئناف التدريبات الجماعية غدًا الاثنثن، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون عقب العودة من الإمارات، والخسارة من الأهلى 6 - 7 بركلات الترجيح فى نهائى كأس السوبر المصرى.

ويستعد فريق الزمالك لملاقاة البنك الأهلي فى الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر المقبل، في إطار الجولة الأولى بالدوري المصري "دوري نايل".

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.