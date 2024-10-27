شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخصص تذاكر ودعوات لجماهير العين الإماراتي وبوابة خاصة للدخول والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للأهلي عن تخصيص 2170 تذكرة لجماهير نادي العين الشقيق، بخلاف 300 مقعد في الدرجة الأولى، ومثلها في المقصورة الأمامية، بالإضافة إلى مجموعة من الدعوات.

كما قرر الأهلي تخصيص المقصورة الزجاجية بالكامل لكبار ضيوف العين، بجانب بوابة خاصة لدخول جماهير النادي الإماراتي لمنع حدوث أي تكدس بين الجماهير.. وقال المدير التنفيذي للأهلي إنه تمت الاستجابة لكافة طلبات نادي العين بالتنسيق الكامل مع كافة السلطات المصرية، وتوفير كل سبل الراحة.

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.