شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الأمين يستقر على الترشح لرئاسة اتحاد اليد لدورة انتخابية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد الأمين ، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد، عن استقراره على الترشح فى انتخابات الاتحاد المقبلة، المقرر لها شهر ديسمبر المقبل لاختيار مجلس إدارة جديد منتخب.

وقال الأمين، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنه سيتقدم بأوراق ترشحه عند فتح باب الترشح الجمعة المقبل.

وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين 13 ديسمبر المقبل موعداً لانعقاد الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد لأربع سنوات مقبلة.

ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح يوم 1 نوفمبر المقبل وحتى يوم 7 نوفمبر، وتقام الانتخابات مفتوحة وليست بقوائم مغلقة على الرئيس والنائب وأمين الصندوق و6 أعضاء من بينهم سيدة.

من ناحية أخرى، حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد يوم 30 أكتوبر الجارى موعداً لإجراء قرعة كأس مصر للموسم المحلى 2024-2025 فى مقر اتحاد اليد، بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن تشهد القرعة حضور مندوبى الأندية المشاركة فى المسابقة.