شكرا لقرائتكم خبر عن منى عبد الكريم تخوض سباق انتخابات اتحاد الطائرة على منصب أمين الصندوق والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أكتوبر 2024 02:08 م

تخوض الإعلامية منى عبد الكريم ، نجمة الكرة الطائرة بمنتخب مصر والنادى الأهلى السابقة، سباق انتخابات الاتحاد المقبلة، بعدما قدمت أوراقها على منصب أمين الصندوق فى الانتخابات المقبلة المقرر لها شهر ديسمبر المقبل.

وفتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة الطائرة المحدد لها 6 ديسمبر المقبل، الأربعاء الماضى، لاختيار مجلس إدارة جديد يدير اللعبة لمدة 4 سنوات، ويستمر لمدة أسبوع.

وتقدم حتى الآن على منصب الرئاسة كل من، ياسر قمر الرئيس الحالى، وشريف الشمرلى، وعايدة إسماعيل.

من ناحية أخرى، تحدد موعد انطلاق دورى رجال الكرة الطائرة يوم 16 نوفمبر المقبل، عقب انتهاء مشاركة المنتخب الوطنى فى البطولة العربية للطائرة.

جدير بالذكر أن فريق الأهلى توج بلقب الدورى المصرى للكرة الطائرة "رجال وسيدات" خلال الموسم الماضى 2023-2024.