شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة رحيل البرتغالى جوزيه جوميز عن تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية الحديث عن مصير البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خاصة بعدما خسر الفريق الأبيض لقب كـأس السوبر المصرى، بعد الهزيمة من الأهلى 6 - 5 بركلات الترجيح.

وتواصل ”الخليج 365” مع أحد المقربين من جوزيه جوميز، والذى أكد أن المدير الفنى مستمر فى عمله مع الفارس الأبيض، ولن يفكر فى الرحيل بالوقت الحالى.

وجدد مدرب الزمالك، طلب التعاقد مع الجناح الإنجليزي ذى الأصول النيجيرية أوفى إيجاريا، والذى سبق وفشل اتمام انتقاله للقلعة البيضاء، وطلب جوميز التعاقد مع اللاعب أوفى إيجاريا، خاصة أنه لاعب حر، ويمكن إتمام التعاقد معه فى الوقت الحالى حتى بعد غلق باب الانتقالات الصيفية.

وفى نفس الوقت تتفاوض إدارة الزمالك مع البنينى سامسون أكينيولا مهاجم الفريق، من أجل فسخ تعاقده بالتراضى ورحيله عن صفوف القلعة البيضاء، حتى يتمكن النادى من قيد اجانب جدد.

ورغم غلق باب الانتقالات الصيفية يوم 25 أكتوبر الجارى، إلا أن إدارة الزمالك ما زالت متمسكة بفسخ تعاقد اللاعب بالتراضى، والعمل على تقسيط مستحقاته المالية، حتى تتمكن الإدارة من التعاقد مع لاعب أجنبى جديد فى انتقالات يناير المقبل.

ويحاول نادى الزمالك التخلص من سامسون بشتى الطرق فى ظل عدم تقديمه المردود الفنى الذى يلبى طموح جماهير القلعة البيضاء، وبعد موافقة البرتغالى جوزيه جوميز الذى منح الإدارة الضوء الأخضر لتسويق اللاعب لعدم قناعته بمستواه.