شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر خروج عمر الساعي من حسابات مارسيل كولر في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عمر الساعي لاعب الأهلي المشاركة الرسمية الأولى مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعد انتظامه وظهوره بشكل جيد في التدريبات الماضية.

وانضم عمر الساعي للأهلي الصيف الجاري قادمًا من الإسماعيلي لمدة 4 مواسم.

ولم يشارك اللاعب الشاب في مباريات الفريق التي خاضها مؤخرًا سواء في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني أو السوبر الأفريقي أمام الزمالك أو السوبر المصري أمام سيراميكا والزمالك.

ويؤمن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بقدرات عمر الساعي ، ويرى إنه صفقة قوية ومُفيدة للأهلي ووافق المدير الفني على ضمّه خلال ميركاتو الصيف الأخير.

وبرر المدرب السويسري عدم مشاركة الساعي في مباريات الأهلي الماضية برغبته _ أي كولر_ في الحفاظ على ثبات التشكيل لاسيما في ظل المستوى الجيد الذي يظهر به لاعبو خط الوسط بالفريق حالياً ، وهم مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية ومعهم محمد مجدي أفشة الذي يشارك في خط الوسط خلال بعض المباريات.

وينوي المدير الفني للأهلي الدفع بـ عمر الساعي خلال الفترة المقبلة مع إنطلاق بطولة الدوري خاصة وأن الفريق سيشهد ضغط مباريات للمارد الأحمر محلياً وأفريقياً.

وتوّج الأهلي ببطولة السوبر المصري مؤخراً بالفوز على الزمالك بركلات الترجيح ، ويستعد الفريق لمواجهة العين الإماراتي بعد غد ، الثلاثاء، بإستاد القاهرة في بطولة كأس إنتركونتيننتال ، ثم يستهل مشواره في رحلة الحفاظ على لقب الدوري السبت المقبل بمواجهة سيراميكا.