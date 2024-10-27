شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات البادل بجانب الأرجنتين والبرتغال وأمريكا ببطولة العالم بقطر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أكتوبر 2024 01:26 م

أسفرت قرعة بطولة العالم للبادل - قطر 2024 عن وقوع منتخب مصر، في المجموعة الثانية مع منتخبات الأرجنتين والبرتغال والولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة غدًا على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش، بمشاركة 16 منتخبًا في فئتي الرجال والسيدات.

ويعد منتخب مصر للسيدات هو ممثل العرب الوحيد في منافسات السيدات بالبطولة بينما لا يشارك منتخب مصر فى منافسات الرجال.

وتغادر بعثة منتخب مصر للبادل سيدات برئاسة أحمد الغتواري رئيس الاتحاد المصري والعربى للبادل إلى دولة قطر اليوم للمشاركة في بطولة العالم التي تقام فى الفترة من يوم 27 من الشهر الجارى وتنتهى يوم 2 نوفمبر.

وتضم منتخب مصر للبادل سيدات 8 لاعيبات وهن سلمى طارق ومورا عبد الله و نايلة عبد الفتاح وليلى عادل ونهى عمرو وميار مدحت ونور محمد وفريدة أسامة، تحت القيادة الفنية للمدرب سيف أبو سنة.



قرعة بطولة العالم للبادل

وتخطت جميع اللعيبات الكشف الطبي بنجاح قبل السفر إلى قطر استعدادا للمشاركة في بطولة كاس العالم. وكان منتخب مصر للبادل تأهل عقب خوض التصقيات التي أقيمت بدولة الكويت الصيف الماضى.

من ناحية أخرى ،اختتُمت أمس السبت الدورة التدريبية لمدربي البادل تحت إشراف الاتحاد المصرى للبادل والتي استمرت لمدة 3 أيام والتي أقيمت بنادى وادى دجلة.

وشهدت الدورة التدريبية تواجد 12 مدربا لمعرفة قواعد وأساسيات لعبة البادل استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجديد تحت إشراف كل من: أحمد نظير المدير الفني للاتحاد المصرى للبادل وأسماء الحسينى مسئولة التدريب ونائب المدير التنفيذي وخالد الشافعى المدير التنفيذى للاتحاد.

ويبدأ الاتحاد المصرى للبادل استقبال طلبات الأندية التي ترغب في المشاركة ببطولة الدورى المصرى للبادل وتنظيم البطولة استعدادا لانطلاقها الفترة المقبلة.