شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج ونوران جوهر يتوجان بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أكتوبر 2024 01:24 م

توج الثنائي المصري علي فرج ونوران جوهر بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش والتى تقام بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

فازت نوران جوهر بأول بطولة لها هذا الموسم بعد التغلب على نور الشربيني، أما على مستوى الرجال فاستطاع علي فرج حصد اللقب للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 2019.

خضعت نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، مؤخرا لعملية جراحية ، بعد تعرضها لكسر في الأنف.

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر أكتوبر الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث.

وفي تصنيف الرجال، حافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي، كما استقر البطل المصري مصطفى عسل لاعب بالم هيلز في المركز الثاني، عقب انطلاقته المميزة في الموسم الجديد.