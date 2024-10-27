شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أبطال المنتخب الوطنى لكرة السرعة بعد الفوز ببطولة العالم فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

أقيمت احتفالية تكريم أبطال المنتخب الوطنى لكرة السرعة الحائزين على بطولة العالم بتركيا وذلك بحضور النائب أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصرى لكرة السرعة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ود محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، والمهندس عادل إسماعيل رئيس مجلس إدارة نادي الصفوة، والدكتور حازم الروبى مدير البطولة، وذلك فى نادى الصفوة بالعاشر من رمضان.

وكشف الخطيب فى الحفل كواليس انطلاق بطوله كأس العالم الـ 35 كبار وناشئين والتي تحتضنها أرض الكنانة مصر في أكتوبر فى الفترة من 29 وحتى 3 نوفمبر بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وذلك بمشاركة اكثر من 13 دولة على رأسها مصر وتونس وليبيا والمغرب والسعودية والعراق والكويت وفرنسا والهند وبولندا والمانيا وفلسطين وبأكثر من 140 لاعبا ولاعبه.

ويأمل الجهاز الفني للمنتخب بقياده علي جمعه المدير الفني ورضوى الشرقاوي المدرب العام واسماء عبد العال مدرب واحمد المجبري مدرب واداري المنتخب ساره نشات بإستمرار التفوق المصرى فى اللعبة وخاصة واننا نملك كل عوامل النجاح.

ومن جانبه أكد النائب أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكره السرعه ان وزارة الشباب والرياضة قد أبلغته انه سيكون هناك تكريم من جانب الدكتور أشرف صبحى سيكرم أبطال المنتخب بعد الأنجاز الكبير الذى حققوه موجهاً له الشكر بعد الدعم الكبير الذى يلقاه الأتحاد من قبل الوزارة سواء مادى او معنوى لاستضافه تلك البطولات التي تعكس اهتمام الدوله بكافه الرياضيات.



يذكر أن انتخابات اتحاد كرة السرعة حسمت للنائب احمد الخطيب ومجلسه بالتزكية حيث فاز كلا من اللواء سامح محمود كنائب للرئيس والمهندس طه فتحى امين صندوق والأعضاء محمد حسين حنان السيد وشريف يسرى وأحمد سالم وعماد إبراهيم وهشام محمد.

جانب من الاحتفالية

تكريم منتخب كرة السرعة