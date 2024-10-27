شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد الوهاب رئيسا إقليميا للأولمبياد الخاص الدولي للدورة السادسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة المكتب التنفيذي للأولمبياد الخاص الدولي، برئاسة الدكتور تيموثي شرايفر، تجديد الثقة للمهندس أيمن عبد الوهاب رئيسًا إقليميًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة السادسة على التوالي.

ويعد هذا التجديد بمثابة نجاح كبير لمصر والكوادر المصرية فى أحد أكبر الكيانات العالمية التي تهتم بذوي الهمم ورعايتهم.

وكان "عبد الوهاب" قد تم تعيينه للمرة الأولى عام 2001 ليكون بذلك الرئيس الإقليمي الوحيد بين الرؤساء الإقليميين الذين يتم التجديد لهم لست دورات متتالية فى الاولمبياد الخاص.

وتمكن المهندس أيمن عبد الوهاب خلال الدورات الخمس الماضية أن يحدث نقلة نوعية ببرامج المنطقة وفي دولها الـ 22 الأعضاء بها وأبرزها إقامة الألعاب الاقليمية لتسع دورات وإقامة الألعاب العالمية ولأول مرة في إحدى دول المنطقة وهي العاصمة الإماراتية أبو ظبي 2019 إضافة إلى انطلاق الألعاب الأفريقية الأولى والتي استضافتها مصر عام 2020 وما حققته من نتائج مبهرة بالإضافة إلى إطلاق المسابقة الإقليمية الأولي لمدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص الاولي من نوعها على مستوى العالم.