شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيدات سلة الأهلي: هدفنا تحقيق لقب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالأحد، 27 أكتوبر 2024 12:51 م
أكد طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلى ، أن الفريق يعيش حالة من التركيز الشديد من جانب اللاعبات قبل خوض منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا للأندية، والتي تستمر حتى 3 نوفمبر، وأن الجميع لديه طموحات كبيرة التأهل إلى الأدوارالنهائية.
وأضاف المدير الفنى، في تصريحات للموقع الرسمي للأهلى، أن طموحاته كبيرة مع الفريق، ويتمنى قيادته للفوز في جميع البطولات، مؤكدا أن هذا الموسم مختلف، خاصة أن البداية جاءت بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات البطولة التي تقام في السنغال الشهر المقبل، بالإضافة إلى البطولات المحلية التي سيشارك بها الفريق هذا الموسم.
وشدد خيري على أن الفريق سيبذل قصارى جهده خلال الفترة القادمة من أجل الفوز بكل البطولات، والتأهل إلي نهائيات بطولة أفريقيا وتحقيق اللقب الأفريقي هذا الموسم رغم تواجد العديد من الأندية القوية في البطولة.
وأوضح أنه بمجرد توليه المهمة كان يعمل على تصعيد العناصر الشابة الواعدة من فريق الشابات مع المجموعة المتميزة، التي يمتلكها الفريق الأول في الوقت الحالي؛ أملاً في تحقيق نتائج متميزة هذا الموسم.
ووجه طارق خيري الشكر لجماهير الأهلي لدعمهم خلال الفترة الماضية وكان العامل الأقوى في حصد بطولات الموسم الماضي، وتمنى المدير الفني استمرار الدعم لحصد البطولات هذا الموسم محليًا وإفريقيًا.
ومن المقرر ان يعقد طاق خيرى محاضرة للاعبات بمقر الإقامة في تنزانيا، على ان تكون في الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، ويقوم خلالها المدير الفني بمناقشة العديد من المهام المطلوبة من كل لاعبة خلال البطولة لتقديم أفضل العروض وتحقيق الانتصارات بالبطولة ، كما تشهد مى عاطف عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، حفل افتتاح التصفيات في الخامسة مساء اليوم
وتضم قائمة سيدات سلة الأهلي في البطولة كلا من: دينا عمرو، نادين السلعاوي، رنيم محمد، ريم موسى، رضوى محمد، فريدة وائل، ميرال أشرف، يارا أسامة، جايدة خالد، تمارا نادر، نديوما كان، بالإضافة إلى باولينا هيرسلير.
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