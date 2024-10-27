شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيدات سلة الأهلي: هدفنا تحقيق لقب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أكد طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلى ، أن الفريق يعيش حالة من التركيز الشديد من جانب ‏اللاعبات قبل خوض منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا للأندية، والتي تستمر حتى 3 نوفمبر، وأن الجميع لديه طموحات كبيرة التأهل إلى الأدوار‏النهائية‎.‎

وأضاف المدير الفنى، في تصريحات للموقع الرسمي للأهلى، أن طموحاته كبيرة مع الفريق، ويتمنى قيادته للفوز في جميع البطولات، مؤكدا أن هذا الموسم مختلف، خاصة أن ‏البداية جاءت بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات البطولة التي تقام في السنغال الشهر المقبل، بالإضافة إلى البطولات المحلية ‏التي سيشارك بها الفريق هذا الموسم‎.‎

وشدد خيري على أن الفريق سيبذل قصارى جهده خلال الفترة القادمة من أجل الفوز بكل البطولات، والتأهل إلي نهائيات ‏بطولة أفريقيا وتحقيق اللقب الأفريقي هذا الموسم رغم تواجد العديد من الأندية القوية في البطولة.‎

وأوضح أنه بمجرد توليه المهمة كان يعمل على تصعيد العناصر الشابة الواعدة من فريق الشابات مع المجموعة المتميزة، ‏التي يمتلكها الفريق الأول في الوقت الحالي؛ أملاً في تحقيق نتائج متميزة هذا الموسم.‏

ووجه طارق خيري الشكر لجماهير الأهلي لدعمهم خلال الفترة الماضية وكان العامل الأقوى في حصد بطولات الموسم ‏الماضي، وتمنى المدير الفني استمرار الدعم لحصد البطولات هذا الموسم محليًا وإفريقيًا‎.‎

ومن المقرر ان يعقد طاق خيرى محاضرة للاعبات بمقر الإقامة في تنزانيا، على ان تكون في الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، ويقوم خلالها المدير الفني بمناقشة العديد من المهام ‏المطلوبة من كل لاعبة خلال البطولة لتقديم أفضل العروض وتحقيق الانتصارات بالبطولة ، كما تشهد مى عاطف عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، حفل افتتاح التصفيات في الخامسة مساء اليوم



وتضم قائمة سيدات سلة الأهلي في البطولة كلا من: دينا عمرو، نادين السلعاوي، رنيم محمد، ريم موسى، رضوى محمد، فريدة وائل، ميرال أشرف، يارا أسامة، جايدة خالد، تمارا نادر، نديوما كان، بالإضافة إلى باولينا هيرسلير.