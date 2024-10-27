شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفاضل بين سيد مراد وتامر درى لتولى ملف الـVAR فى لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو اتحاد الكرة تعيين مشرف على تقنية الفيديو VAR في لجنة الحكام الرئيسية، خلفا لمجدى رزق الذى تقدم بالاعتذار منذ رحيل البرتغالى بيريرا عقب انتهاء تعاقده مع الجبلاية.

ويعد الثنائى سيد مراد المحاضر بالاتحاد الأفريقى، وتامر درى رئيس لجنة الحكام بالاتحاد اللبناني لكرة القدم أبرز المرشحين لتولى منصب المشرف على تقنية الفيديو VAR، نظرا لخبراتهما الفنية والعملية.

واستقر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، على تأجيل اختيار رئيس جديد للجنة الحكام، بعد رحيل بيريرا وتكليف محمد فاروق بالمهمة مؤقتا..وجاء قرار اتحاد الكرة بسبب اقتراب موعد الانتخابات التي تجرى في ديسمبر المقبل، على أن توكل المهمة للمجلس المنتخب ليقوم بتشكيل اللجنة واختبار رئيس لها.

وقال محمد فاروق القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام، إن تشكيل لجنة الحكام على مائدة مجلس الإدارة، ولم يتم التصريح عن أسماء اللجنة إلا بعد موافقة مجلس إدارة اتحاد الكرة، موضحا أن التشكيل سيشهد كوادر شابة واعدة إلى جانب أصحاب الخبرات.