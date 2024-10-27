شكرا لقرائتكم خبر عن خطاب الكاف يحدد موعد تقديم الزمالك التظلم على عقوبات السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، وصول خطاب رسمي من الاتحاد الأفريقي بالعقوبات الموقعة على الفريق على خلفية أحداث مباراة السوبر الأفريقي، حتى يتسنى للنادى تقديم تظلم على العقوبات.

وأعلن الاتحاد الأفريقي توقيع عقوبات على الزمالك جاءت كالتالى:

-تغريم الزمالك 300 ألف دولار بسبب التهديد بالانسحاب.

-إيقاف شيكابالا 3 مباريات في أفريقيا وغرامة 10 آلاف دولار على اللاعب.

- إيقاف ناصر منسي 3 مباريات في أفريقيا وغرامة 10 آلاف دولار على اللاعب.

- تعليق غرامة 100 ألف دولار على الزمالك فى حال تكرار الأحداث.

ويرى مسئولو نادى الزمالك أن العقوبات التي تم توقيعها على الفريق مبالغ فيها، لذلك سيتم تقديم التظلم لإعادة النظر في تلك العقوبات سواء بتحفيفها أو رفعها من الأساس.

ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة وصول خطاب رسمي من الكاف للزمالك يتضمن العقوبات حتى يتم تقديم التظلم عليها.