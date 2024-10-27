شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يقترب من العودة لمنتخب مصر فى معسكر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب رمضان صبحى لاعب بيراميدز من العودة لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن لأول مرة فى معسكر الفراعنة خلال شهر نوفمبر المقبل، والذى يتخلله مباراتا كاب فيردى وبوتسوانا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ونال رمضان صبحى إعجاب الجهاز الفنى للمنتخب طوال الفترة الأخيرة، كما قدم مستوى مميزا أمام الزمالك فى نصف نهائى السوبر المصرى بالإمارات.

ويعقد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، اجتماعات مستمرة مع جهازه المعاون لحسم قائمة الفراعنة استعدادا للمعسكر المقبل، الذي يشهد مباراتى كاب فيردي وبوتسوانا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا مواعيد مباراتي منتخب مصر في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، والتي ستقام في المغرب.

وستكون المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر في الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي، أما المباراة الثانية فستجمع الفراعنة بمنتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

‎يُذكر أن منتخب مصر قد حسم تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بعد تحقيق الفوز في جميع مبارياته السابقة بالتصفيات ومع ذلك، تسعى الجماهير المصرية إلى متابعة منتخبها في هاتين المباراتين لتأكيد الصدارة وحصد العلامة الكاملة.