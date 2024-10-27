شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى يتخلص من الركبة الصناعية بعد شهر بفرمان طبيب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يقوم محمد هاني، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، بنزع الركبة الصناعية بعد شهر، والتي اضطر للاستعانة بها عقب الإصابة التي تعرض لها بجزع في الرباط الصليبي الخلفي خلال مباراة السوبر الأفريقي.

ويسابق محمد هاني الزمن في تنفيذ البرنامج التأهيلي من أجل تقليص فترة ابتعاده عن الملاعب والعودة سريعًا للمشاركة مع زملائه في المباريات، وفي ضوء الأشعة التي سوف ‏يتم إجراؤها حينذاك والاطمئنان على حالة الرباط الصليبي الخلفي، يتحدد موعد ‏المرحلة الثانية من التأهيل.‏

وأكد الجهاز الطبي للأهلي ارتياحه لخطوات العلاج التي تسير بخطى مميزة، خاصة ‏أن محمد هاني يستجيب لكافة توجيهات الطبيب بأعلى درجة.

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.