شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سلة الأهلى يخضن التدريب الثانى بتنزانيا استعدادا لتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

خاض فريق كرة سلة سيدات الأهلى التدريب الثاني له صباح اليوم بمدينة زنجبار بتنزانيا، فى إطار الاستعداد لمواجهة فريق جي كي إل الأوغندي فى التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا للأندية التي تقام فى الفترة من 27 أكتوبر الجاري إلى 3 نوفمبر المقبل بمدينة زنجبار.

وخاض الفريق تدريبات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الفقرات الفنية والخططية، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق خيري المدير الفني.

يذكر أن «سيدات سلة الأهلي» خاض مرانا بدنيا داخل صالة الجيم، ظهر اليوم،‏‎ اشتمل على العديد من الفقرات المتنوعة في إطار الارتقاء بالنواحي البدنية، والوصول لأفضل معدلات الجاهزية قبل انطلاق البطولة.

وتضم قائمة سيدات سلة الأهلي في البطولة كلا من: دينا عمرو، نادين السلعاوي، رنيم محمد، ريم موسى، رضوى محمد، فريدة وائل، ميرال أشرف، يارا أسامة، جايدة خالد، تمارا نادر، نديوما كان، بالإضافة إلى باولينا هيرسلير.